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«Зенит» — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на матч Кубка России

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на матч Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Спартака» не проиграет за 2.35.

«Кажется, в матче «Зенит» — «Спартак» все предельно ясно: клуб из Санкт-Петербурга уже оформил чемпионство, показывает самый содержательный футбол, впереди забивная связка Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. В общем, у команды Сергея Семака все хорошо. С другой стороны, нестабильный «Спартак», в прошлом туре крупно переигравший «Ахмат», но говорить о какой-то положительной динамике просто невозможно. Матч с командой из Грозного получился удачным, но будет ли продолжение — большой-большой вопрос.

Очевидно, что с таким соперником, как «Зенит», «Спартак» будет играть от обороны, и в этом шанс у подопечных Доменико Тедеско. Кстати, Тедеско вернется на бровку и добавит эмоций. Да и вообще, игра на контратаках — излюбленный прием Тедеско. А с учетом того, что питерцы предпочитают не закрываться, «Спартак» вполне может и не проиграть. Да и статус кубкового матча уравнивает команды. Плюс у москвичей это последняя возможность спасти сезон. Возможная победа в Кубке России — это трофей и Лига Европы.

Таким образом, мой прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» — спартаковцы не проиграют».

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На полуфинал Кубка России назначен Сергей Иванов, у «Спартака» с ним старые счёты.
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