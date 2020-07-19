«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на матч полуфинала Кубка России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Спартак».



Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 3.15.

«Во-первых, «Зенит» лучше всех команд подготовился к рестарту чемпионата и выглядит прекрасно. Во-вторых, у «Зенита» практически нет кадровых проблем, в то время как у «Спартака» их много. В-третьих, у «Спартака» серьезные проблемы по качеству игры, и, не смотря на победу в матче с «Ахматом» (3:0) в последнем туре, очень много сложностей.



В чем еще минусы «Спартака»? Отсутствует Зобнин – лучший игрок «Спартака» после пандемии. Это огромный удар. Не в форме Бакаев, а он тоже ключевой игрок «Спартака» — без него атака гораздо слабее. В-третьих, есть слабое звено в защите – Гапонов или Маслов. Наконец, дисквалифицирован форвард Понсе, что практически лишает Тедеско возможности варьировать состав в группе атаки. Кроме Соболева и Ларссона там рассчитывать не на кого, освежить атаку тоже будет некем.



Таким образом, кадровые проблемы, качество игры не позволят «Спартаку» одержать победу в этой важнейшей встрече. Но коэффициент на победу «Зенита» достаточно низкий, поэтому предлагаю сделать более рискованную ставку – «Зенит» выиграет, но «Спартак» забьет. Коэффициент на это 3,15.



Думаю, «Спартаку» удастся забить в ворота «Зенита», поскольку для него это действительно матч жизни. Приложит колоссальные усилия, есть кому забивать, поэтому на один гол москвичи наиграют. Используют стандартное положение, где хороши Джикия и Жиго, может, Соболев что-то изобразит или Бакаев. Мне кажется, один гол «Зенит» все-таки пропустит, но команда Семака одержит победу в основное время».