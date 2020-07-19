«Зенит» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на полуфинал Кубка России в Санкт-Петербурге

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на полуфинальный матч Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Ставка: победа «Зенита» за 1.65, тотал больше 2.5 мяча за 1.90, ничья в первом тайме за 2.25.
«Несмотря на то что «Спартак» выиграл у «Ахмата» (3:0), а с «Зенитом» сыграет практически основным составом, соперник просто выглядит сильнее. Еще и дома петербуржцы играют.
В «Зените» сильнее атака. Тут вопросов нет. В первом тайме увидим равную игру, а затем, когда «Зенит» забьет, «Спартак» полезет отыгрываться и у хозяев будет еще больше свободного пространства. Будут голы, а «Зенит» выиграет».
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