«МЮ» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/2 финала Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.76, победа «МЮ» за 2.42.

«Челси» очень здорово играет в обороне, в то время как «Манчестер Юнайтед» с каждым туром добавляет в атаке. Уле-Гуннар Сульшер, похоже, утверждается в роли полноценного главного тренера на продолжительный период времени.



Предположу, что «красные дьяволы» обыграют «аристократов». Поставил бы на то, что обе команды забьют. «Челси» свои моменты как минимум один раз за матч реализует. «Юнайтед» объективно должен быть сильнее. Во всяком случае, на это наталкивают результаты всех последних встреч клуба".