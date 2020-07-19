«Тоттенхэм» — «Лестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Тоттенхэм», несмотря на две кряду победы («Арсенал» и «Ньюкасл») потерял шансы на попадание в четверку и Лигу чемпионов, и большой вопрос, стоит цепляться за место в Лиге Европы и усложнять и без того непростой сезон или лучше обойтись без Европы, но заняться назревшей перестройкой команды.



В любом случае, отбывать номер «шпоры» не будут, но и форсировать события в матче с любящим возиться с мячом соперником тоже не станут.



«Лестеру» матч куда важнее. Осечек допускать нельзя: чтобы остаться в четверке, необходимо либо обыграть «шпор» и играть как минимум вничью на «Олд Траффорд», либо обыграть «МЮ», что весьма непросто. От оплеухи в Борнмуте команде оправиться удалось – с «Шеффилд Юнайтед» «лисы» выглядели бодро, много создавали и заслуженно выиграли.



У гостей по-прежнему не будет дисквалифицированного Сеюнджю, а он ключевой и, пожалуй, лучший защитник «лисов» в этом сезоне. Сможет ли возрастной и тяжеловатый Морган провести еще одну встречу на достойном уровне во второй раз за три дня? Есть сомнения.



Сложно предсказать исход, но как минимум по одному забитому мячу в обоих воротах мы увидеть должны».