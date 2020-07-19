«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Англии

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лестер».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.37.

«Важность предстоящего противоборства невозможно переоценить, ставки очень высоки. «Тоттенхэм» сумел стабилизироваться: команда стала более сплочённой, появился игровой монолит, отчётливее проявляется контур игры, улучшилось взаимодействие линий, набрал форму после травмы и стал вновь забивать Харри Кейн. В общем, жизнь наладилась, и это позволяет команде Моуринью надеяться на финиш в первой шестёрке.



В первой части сезона «Лестер» был в порядке и уверенно удерживал третью позицию, но после паузы командная игра стала хромать. Потеряно много очков, чем умело воспользовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», грозящие вытолкнуть из первой четвёрки команду Брендана Роджерса. «Лестеру» нельзя терять очки в последних двух матчах, иначе можно остаться без Лиги чемпионов.



Жду упорнейшего высокоградусного противостояния и сделаю прогноз в пользу хозяев. За «Тоттенхэмом» – привычное поле родной арены, хорошая форма, последние результаты и мотивация клуба, а также личная тренерская мотивация Жозе Моуринью. «Лестер» будет отчаянно сражаться, но в гостях он часто играет заметно слабее, чем дома, и, вполне вероятно, не устоит в битве с рвущимся в еврокубки столичным клубом».