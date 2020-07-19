«Зенит» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч 1/2 финала Кубка России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» с форой -1.5 за 3.06.

«Зенит» целенаправленно готовится к матчу: в чемпионате проводит ротацию, даёт отдохнуть некоторым игрокам-лидерам, и в целом вся основная обойма получает передышку. Потеряли Лунёва, но его место займет совершенно равносильный вратарь — Кержаков, который доказывал свой уровень, а все остальные в строю. Кроме того, класс футболистов «Зенита» выше. Думаю, «Спартаку» не то чтобы ничего не светит, просто соперник может не остановиться, забив один мяч, поэтому поставлю на уверенную победу «Зенита» с форой -1,5.



«Спартак» может побороться за счет самоотдачи и контроля мяча. Если за короткое время наладит контроль мяча, то «Зениту» придется тяжело. Плюс, конечно, «Спартаку» должна сопутствовать удача, и, если сумеет первым открыть счет, приложит все силы для удержания победного счета. Но не верю в такой исход. Понятно, это Кубок, где бывает все, но, опять же, говоря откровенно, уровень мастерства команд колоссально отличается".