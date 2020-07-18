«Кальяри» — «Сассуоло»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

18 июля «Кальяри» и «Сассуоло» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сассуоло» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех «Кальяри» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 18 июля «Кальяри» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.85.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.