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«Кальяри» — «Сассуоло»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

«Кальяри» — «Сассуоло»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

18 июля «Кальяри» и «Сассуоло» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сассуоло» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех «Кальяри» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 18 июля «Кальяри» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.85.

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