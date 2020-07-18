«Урал» — «Химки»: прогноз и ставка на матч полуфинала Кубка России 19 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч полуфинала Кубка России «Урал» — «Химки».

Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.23.

«Шмели» провели шесть встреч в чемпионате России («Оренбургу» присудили техническое поражение, выходить на поле не пришлось), а также без особых хлопот прошли «Шинник» в перенесённом четвертьфинале Кубка России. Футболисты находятся в тонусе и готовы штурмовать очередной финал любимого турнира.



А вот «Химки» из-за досрочного завершения сезона в ФНЛ не проводили официальных матчей аж с 15 марта, когда скатали на выезде ничью с «Нефтехимиком» (2:2). С тех пор прошло аж четыре с лишним месяца. В связи с чем полуфинал рискует превратиться в фарс, ведь подопечные Сергея Юрана фактически выходили с карантина и усиленно готовились ради одной игры. Вторая будет только в случае прохода в финал.



Однако шансы на такой расклад кажутся минимальными. Никакие товарищеские поединки (не говоря уже о тренировках, пусть даже самых интенсивных и упорных) не заменят официальных игр. Заметная разница в уровне исполнителей множится на физическую готовность: выйти и сходу провести качественные 90 минут невероятно сложно, тем более на уровне полуфинала.



Вдобавок ко всему клуб из Московской области вроде как решил не подниматься в РПЛ, хотя занял второе место в ФНЛ и получил такое право. Официально о решении пока не объявлено (это будет сделано как раз после полуфинала Кубка России), но футболисты читают новости и видят ситуацию изнутри. Разумеется, это влияет на общий настрой и атмосферу в раздевалке.

Даже странно, что с учётом всех данных букмекеры дают на лобовую победу фаворита нестыдный коэффициент 1.67. Можно не мудрить и заиграть его. А в остальном соблазн рискнуть слишком велик.



Скажем, находившийся в похожих условиях «Шинник» в четвертьфинале Кубка России не смог противопоставить подопечным Дмитрия Парфёнова ровным счётом ничего, пропустив по голу в каждом тайме. П1 с форой (-1) за 2.23 или даже ИТБ 2 гола «Урала» за 3.00 смотрятся нормально. «Шмели» в РПЛ забивают много и от души, а уступающему в классе сопернику без тонуса наверняка отгрузят пару-тройку".