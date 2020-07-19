«Урал» — «Химки»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

19 июля «Урал» и «Химки» сыграют в матче полуфинала Кубка России. Начало встречи — в 13:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 5.95.
Проход «Урала» оценён коэффициентом 1.30, проход «Химок» идёт за 3.60.
Букмекеры уверены, что матч Кубка России 19 июля «Урал» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.26, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.
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