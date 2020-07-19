«Зенит» — «Спартак»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

19 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче полуфинала Кубка России. Начало встречи — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 5.25.



Проход «Зенита» идёт с коэффициентом 1.23 (78%), проход «Спартака» оценён в 4.20 (22%).

Букмекеры не уверены, что матч Кубка России 19 июля «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.

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