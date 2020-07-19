«Алавес» — «Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу
Сегодня, 19 июля, «Алавес» и «Барселона» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.
Букмекеры уверены, что матч «Алавес» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.
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Обе команды не имеют турнирной мотивации и будут играть в своё удовольствие.
- 19 июля 2020
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