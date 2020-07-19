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«Зенит» — «Спартак»: получи 500 рублей за ставку на матч Кубка России!

«Зенит» — «Спартак»: получи 500 рублей за ставку на матч Кубка России!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 19 июля, «Зенит» встретится со «Спартаком» в матче 1/2 финала Кубка России. Начало — в 18:30 мск. Букмекерская компания ФОНБЕТ дает возможность новым игрокам получить бонус 500 рублей за ставки на эту встречу!

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2. Сделай ставку на матч «Зенит» — «Спартак» на сумму 1500 рублей с коэффициентом от 1.50.

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