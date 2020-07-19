«Зенит» — «Спартак»: получи 500 рублей за ставку на матч Кубка России!
Сегодня, 19 июля, «Зенит» встретится со «Спартаком» в матче 1/2 финала Кубка России. Начало — в 18:30 мск. Букмекерская компания ФОНБЕТ дает возможность новым игрокам получить бонус 500 рублей за ставки на эту встречу!
Забери свой бонус в два простых шага.
1. Зарегистрируйся на сайте БК ФОНБЕТ с промокодом WIN.
2. Сделай ставку на матч «Зенит» — «Спартак» на сумму 1500 рублей с коэффициентом от 1.50.
Хочешь получить простой бонус 500 рублей? Делай ставки на главный матч лета!
- 19 июля 2020
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 18 июля 2020
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
Партнерский контент