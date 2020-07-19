«Зенит» — «Спартак»: получи 500 рублей за ставку на матч Кубка России!

Сегодня, 19 июля, «Зенит» встретится со «Спартаком» в матче 1/2 финала Кубка России. Начало — в 18:30 мск. Букмекерская компания ФОНБЕТ дает возможность новым игрокам получить бонус 500 рублей за ставки на эту встречу!



Забери свой бонус в два простых шага.



1. Зарегистрируйся на сайте БК ФОНБЕТ с промокодом WIN.

2. Сделай ставку на матч «Зенит» — «Спартак» на сумму 1500 рублей с коэффициентом от 1.50.



Хочешь получить простой бонус 500 рублей? Делай ставки на главный матч лета!