«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

Сегодня, 19 июля, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси» в матче 1/2 финала Кубка Англии. Начало — в 20:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



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