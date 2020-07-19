«Рома» — «Интер»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча Серии А
Сегодня, 19 июля, «Рома» примет «Интер М» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.74.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 19 июля 2020
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
Партнерский контент