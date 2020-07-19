«Урал» — «Химки»: прогноз Алексея Андронова на полуфинал Кубка России в Екатеринбурге

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Урал» — «Химки» в полуфинале Кубка России сезона-2019/2020.

Ставка: индивидуальный тотал «Урала» больше 1.5 мяча за 1.88.

«Полуфинал Кубка России. «Урал» представляет Премьер-Лигу, а «Химки» — ФНЛ, турнир, который закончился достаточно давно. В официальных матчах команда не играла.



Отсутствие официальных игр, а также нервотрепка, которая продолжается вокруг возможного выхода «Химок» в Премьер-Лигу (до сих пор толком никто ничего не понимает), скажутся на игре. Хотя Сергей Юран понимает, что этот матч для него — момент славы. И он может очень многое показать этим матчем. Более того, «Химки» должны объявить судьбу официально после полуфинала.



Однако игровая практика и вкатанность в чемпионат сыграют большую роль. Да и для «Урала» Кубок России — своеобразный фетиш. Понятно, фаворит турнира в другой паре, но «Урал» уже несколько раз играл в финале. И хочет снова это сделать.



Думаю, хороший вариант — «индивидуальный тотал «Урала» больше 1,5 мяча». Все-таки команда на ходу. А коэффициент достаточно большой — 1,88. Мне кажется, «Химки» запрутся в первые минуты игры, но устоять на протяжении всего матча им вряд ли удастся».