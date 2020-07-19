«Урал» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч полуфинала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Химки» в полуфинале Кубка России сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Урала» с форой (–1) за 2.18.

«Честно говоря, не вижу здесь никаких шансов у «Химок». Для «Урала» этот турнир имеет огромное значение. Он хочет наконец-то победить, уже были две попытки, но не вышло. А в этом году ещё и финал пройдёт на арене в Екатеринбурге. Для команды Парфёнова и для него самого это огромная мотивация.



По игре «Урал» выглядит неплохо, но матч на матч не приходится. С «Динамо» играли здорово, с «Арсеналом» не всё получилось. И, конечно, потеря Эль-Кабира начинает сказываться. Но для встречи с «Химками» это всё-таки не станет большой проблемой, на мой взгляд. Мы уже видели матч «Урала» с «Шинником». Там ощущалась разница в классе. Я уже не раз отмечал, что пропасть между РПЛ и ФНЛ всё увеличивается. При этом нельзя сказать, что уровень Премьер-Лиги растёт — он как раз падает. Ну и должно сказаться отсутствие игровой практики у «Химок». Опять же, по матчу «Шинник» — «Урал» это очень сильно ощущалось. А здесь «Урал» к тому же дома сыграет.



Так что ставлю на победу «Урала», возьму даже с форой (–1). Да, это кубковая игра, но всё говорит в пользу команды Парфёнова».