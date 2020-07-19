«Зенит» — «Спартак»: прогноз Георгия Черданцева на матч 1/2 финала Кубка России

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

«Зенит» выглядит явным фаворитом в этом матче, потому что коэффициент на победу «Спартака» больше 5, а на «Зенит» – меньше 2. Казалось бы, здесь всё ясно.



Но на самом деле, думаю, здесь не всё так просто. Это отдельно взятый матч, а в одном отдельно взятом матче, как известно, может произойти всё что угодно. Понятно, что у «Спартака» будет сумасшедшая мотивация. И с этой точки зрения «Спартак» выглядит даже предпочтительнее.



Потому что для «Зенита» Кубок — всё же титул второстепенный, и после завоевания чемпионства команда находится в предотпускном настроении. Думаю, что Семаку будет сложно настроить команду, чтобы она сыграла на сто десять процентов, а только так и можно обыграть злой «Спартак», тем более что стадион будет неполный. Если бы были полные трибуны, то «Зениту» было бы полегче сыграть более собранно и мотивированно.



Сложно судить, насколько повлияет на игру то истерическое состояние, в которое погрузили себя «Спартак» и его главный тренер. Но, возможно, это как раз такой способ хитрой собственной мотивации. Впрочем, всё это гипотетические рассуждения.



Если говорить о ставках, то речь об игре на три результата. И сенсационной победа «Спартака» в данном матче не будет (даже несмотря на такой высокий коэффициент на «П2»). Поэтому я бы не рисковал брать победу «Зенита» за неплохой коэффициент 1.67.



Здесь — как пойдёт: либо «Зенит» выиграет в одни ворота, либо «Спартак» сыграет в свой хороший футбол и сумеет выйти в финал. Мне не думается, что это будет натужная победа хозяев со счётом 1:0.



Поэтому из предложенных ставок мне нравится вариант «ТБ 2.5 мяча». Потому что оборонять несуществующий результат смысла нет. Это один матч, в котором нужно играть на победу.



У «Зенита» отличная реализация. Дзюба и Азмун проводят шикарный сезон. А Дзюба против «Спартака» всегда предельно собран, так что «Зенит» без голов точно не обойдётся».