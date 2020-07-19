«Зенит» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на полуфинал Кубка России 19 июля

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Зенита» с форой (–1) за 2.07.

Так получилось, что для «Спартака» довольно давно этот матч стал самым важным в оставшейся части сезона. Надежды на хорошее место в чемпионате испарились вместе с проигрышем в дерби ЦСКА. Кубок — единственная возможность добиться чего-то серьёзного. «Зенит» же полон решимости, что называется, повесить свои медали на этот кубок, положить их в него, показать в очередной раз, что клуб — лучший. Тот напор, с которым Алексей Миллер поздравлял «Зенит» и говорил, что «мы сильнее всех», та агрессия, которую проявил Александр Медведев в отношении «Спартака» в своем знаменитом высказывании, — всё это говорит о сумасшедшем настрое «Зенита». Плюс он играет дома.



У Доменико Тедеско много проблем с командой, и «Спартак» не выглядит командой надёжной. Думаю, в кубковом турнире очень тяжело будет что-то поймать.



Выберу ставку на победу «Зенита» с форой (–1) и коэффициентом 2.07. Это очень большой коэффициент. У «Зенита» есть всё, чтобы обыграть «Спартак». Может быть даже, крупно. Вряд ли празднование чемпионства было таким сумасшедшим, чтобы вывести «Зенит» за пределы спортивной формы».