«Зенит» — «Спартак»: прогноз Эльвина Керимова на полуфинальный матч Кубка России

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Спартак».

Ставка: тотал первого тайма меньше 1 за 2.09.

«Зенит» примет дома «Спартак» в полуфинале Кубка уже в статусе чемпиона. Для петербуржцев это возможность выиграть второй Кубок за короткий срок, а для «Спартака», помимо трофея, это ещё и шанс пробить окно в Европу и спасти неудачный сезон.



В 6 матчах из 7 после паузы «Зенит» одерживал победы. В 6 матчах из 7 команда Семака при этом пропускала, то есть ставка «обе забьют» проходит регулярно. «Спартак» разгромил в прошлом туре «Ахмат» и прервал свою безвыигрышную серию. По качеству футбола москвичи не разочаровали. Весь матч играли с огромным преимуществом и создали большое количество моментов.



В четырёх последних матчах между «Спартаком» и «Зенитом» голов забивалось мало. Самые популярные счета — 1:0, 1:1 и 0:0. В кубковом полуфинале, я думаю, игра будет осторожной, особенно в начале встречи. Мой прогноз — тотал голов в первом тайме меньше 1 за 2.09».