«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч полуфинала Кубка России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.96.
«Здесь с фаворитом все более-менее понятно, к тому же у «Спартака» проблемы с составом: не будет Понсе, не будет Зобнина. Но будет Тедеско на скамейке, что добавит ярости атакам «Спартака», если таковые мы увидим в первом тайме.
Мне кажется, что будет достаточно осторожная игра в первом тайме, несмотря на ажиотаж вокруг этого матча. На мой взгляд, маловероятно увидеть результативную игру до перерыва.
Наоборот, думаю, все будет скромно. И в первом тайме «Спартак» явно будет играть от обороны. Потому что против такого «Зенита», который бежит в контратаку, сам «Спартак» (который тоже бежит в контратаку) найдёт именно такое оружие — глубокую оборону.
У «Зенита» нет проблем в российском чемпионате с тем, чтобы взломать такие низкие блоки. Посмотрим, ведь для «Спартака» матч жизненно важен.
Если «Зенит» подходит к нему как к важному, то для «Спартака», пожалуй, это главный матч. Посмотрим, что будет. Но я бы поставил на то, что второй тайм станет результативнее первого».
- 19 июля 2020
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