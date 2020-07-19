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«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч полуфинала Кубка России

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч полуфинала Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.96.

«Здесь с фаворитом все более-менее понятно, к тому же у «Спартака» проблемы с составом: не будет Понсе, не будет Зобнина. Но будет Тедеско на скамейке, что добавит ярости атакам «Спартака», если таковые мы увидим в первом тайме.

Мне кажется, что будет достаточно осторожная игра в первом тайме, несмотря на ажиотаж вокруг этого матча. На мой взгляд, маловероятно увидеть результативную игру до перерыва.

Наоборот, думаю, все будет скромно. И в первом тайме «Спартак» явно будет играть от обороны. Потому что против такого «Зенита», который бежит в контратаку, сам «Спартак» (который тоже бежит в контратаку) найдёт именно такое оружие — глубокую оборону.

У «Зенита» нет проблем в российском чемпионате с тем, чтобы взломать такие низкие блоки. Посмотрим, ведь для «Спартака» матч жизненно важен.

Если «Зенит» подходит к нему как к важному, то для «Спартака», пожалуй, это главный матч. Посмотрим, что будет. Но я бы поставил на то, что второй тайм станет результативнее первого».

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