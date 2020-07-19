«Алавес» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч 38-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Барселона».
Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.06.
«Состав у каталонцев гораздо сильнее, и в нормальной ситуации сомневаться в их победе было бы сложно. Благо «славные» — любимый клиент: девять побед в 10 встречах. Мотивации у обеих команд нет, так что лезть в исход и брать большие форы довольно опасно. Случиться можно что угодно.
Можно заиграть тотал больше 2.5 мяча за нестыдный коэффициент 1.75. Во-первых, восемь личных встреч из десяти оказались верховыми. Во-вторых, охранять кукурузу и жаться к воротам смысла нет. Можно отставить тактику в сторону и просто сыграть в футбол.
Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите вариант Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.06. Даже резервисты «Барселоны» по уровню мастерства не уступают основе «Алавеса», так что очки гости наверняка наберут».
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