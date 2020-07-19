«Леганес» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч 38-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Леганес» — «Реал Мадрид».

Ставка: гол Бензема за 2.05, гол после 75:00 за 2.06.

«Для «Леганеса» досрочное чемпионство «Мадрида» — настоящий подарок. Если бы «Реалу» были нужны очки в чемпионской гонке, едва ли у «Леганеса» были бы какие-то шансы в этом матче. Но на стадион «Бутарке» приедет немотивированный «Реал» после празднования титула. И это даёт «Леганесу» надежду на победу, необходимую команде, чтобы остаться в Примере. Вдобавок «Леганесу» нужно, чтобы «Сельта» не выиграла в гостях у «Эспаньола».



Единственное, за что еще может бороться «Реал Мадрид», — это трофей Пичичи для Карима Бензема. Французский голеадор отстает от Лионеля Месси на два забитых мяча и в случае равенства голов выиграет звание лучшего бомбардира турнира, поскольку у него тогда будет больше голов не с пенальти. Думаю, «Реал» будет играть не на победу, а на голы Бензема. Думаю, в Леганесе Бензема тоже окажется штатным пенальтистом «Реала». А атаки будут разыгрываться так, чтобы вывести под удар именно Карима. Кстати, это несколько упрощает задачу защитникам «Леганеса». Мне нравится коэффициент 2,42 на гол Карима Бензема, и это моя основная ставка на матч.



Кроме того, учитывая необходимость победы для «Леганеса» и желание гостей помочь забить своему лучшему бомбардиру, поставлю на гол в последнюю 15-минутку. «Леганес» должен биться до конца, а значит, будет пропускать контратаки».