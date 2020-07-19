«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» в 23-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.

«От «Краснодара» в концовке чемпионата ждали большего. Думаю, и сама команда недовольна выступлениями. Очень много незапланированных потерь. Второе место уже вряд ли достанется — тут бы место в тройке удержать. У «Динамо» также есть задача — нужно занять шестое место. В этом случае можно попасть в Лигу Европы. Но нужна победа «Зенита» в Кубке России.



Я здесь не жду яркого футбола. «Динамо» будет засушивать игру. Можно посмотреть его матчи. Там крайне редко забивается больше двух мячей. В последних двух играх «Динамо» не пропустило. Правда, играли с Самарой и Уфой. С «Краснодаром» будет сложнее, но примерно понятно, как будет действовать команда Новикова. Очень плотная игра будет, постараются не давать простора атакующим игрокам «Краснодара». При этом у «Динамо» есть люди, способные убежать и реализовать шанс в атаке.



Поставлю здесь на «тотал меньше 2.5 мяча». Результат предсказать тяжело. Обе команды не в лучшем состоянии, но «Динамо» сумеет не позволить «Краснодару» втянуть себя в открытый футбол».