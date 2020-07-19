«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» в 23-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча за 1.76.
«Перенесённая игра РПЛ — матч был перенесён из-за вспышки коронавируса в «Динамо». Согласие на перенос — правильное решение руководства «Краснодара» с этической точки зрения, но оно надломило команду. Возвращение в турнир получилось не таким, каким его ждали. Входить в турнир было довольно сложно. Сейчас ситуация такая, что «Краснодар» только на третье место претендует по большому счету, а это опять квалификация Лиги чемпионов. Один раз её краснодарцы уже не прошли. Но что делать, так сложились обстоятельства. «Краснодар» сам виноват, что проигрывал и терял очки после возобновления чемпионата.
Думаю, на своём поле «Краснодар» постарается сыграть достаточно ярко, в атаку, обыграть «Динамо», которое, прямо скажем, не выглядит впечатляюще в последнее время. Последняя победа была натужной, но и до этого были неубедительные матчи.
Выберу «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча» за 1.76».
- 19 июля 2020
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