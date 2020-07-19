«Ман Юнайтед» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч полуфинала Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в рамках 1/2 финала Кубка Англии сезона-2019/2020.
Ставка: тотал больше 10.5 углового за 1.95.
«На «Уэмбли» большая игра — полуфинал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Обе команды бьются между собой в чемпионате за место в четвёрке, а теперь ещё и играют между собой, чтобы шагнуть дальше к финалу этого замечательного турнира.
Шансов чуть больше у «МЮ», потому что они на кураже. Пусть сильно не смущает игра против «Саутгемптона» — да, результат неудовлетворительный, но «Юнайтед» играл с некоторым преимуществом.
«Челси» не так убеждает в последнее время, но он хорош. Если и есть преимущество у «Юнайтед», то оно небольшое. Здесь ставка «обе забьют» достаточно легко просматривается и скучно. Я бы сыграл на угловых. Обе команды — бегущие на флангах: Марсьяль, Рэшфорд, может быть, Джейс будет играть в стартовом составе у «МЮ». Это ярко, быстро и, как правило, результативно с точки зрения угловых в последних матчах — их стабильно больше восьми.
У «Челси» та же история: Абрахам, Пулишич и Виллиан будут нагнетать атмосферу на флангах. Учитывая, что у обеих команд есть проблемы в обороне, решать их кардинально, вынося мяч куда угодно, наверное, будет правильно. Я бы сыграл «тотал больше 10,5 углового».
- 19 июля 2020
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