«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на полуфинал Кубка Англии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в полуфинале Кубка Англии сезона-2019/2020.

Ставка: победа «МЮ» с нулевой форой за 1.71.

«Тут, мне кажется, командам — особенно «Челси» — важнее удерживать позиции в чемпионате, чем тратить силы в борьбе за трофей. Первостепенная задача — выход в Лигу чемпионов. Мы знаем, что даже трансферная политика «Челси» к этому командному успеху привязана. Если не попасть в Лигу чемпионов, то некоторые трансферы могут и не состояться.



Думаю, что «Манчестер Юнайтед» фаворит в этой встрече. Расклады по ставкам дают возможность сыграть довольно надёжно. Можно поставить на «МЮ» с форой (0) и коэффициентом 1.71. Мне кажется, что это отличный вариант. Проигрывать в основное время «Юнайтед» не должен, а выиграть вполне может. Ну а ничья, если она случится, никого сильно не расстроит».