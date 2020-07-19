«Рома» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии 19 июля

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Интер».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 2.05.

«Рома» одержала 3 победы подряд с общим счётом 7-1. В предыдущем туре римляне обыграли «Верону» (2:1) и набрали 57 очков. Команда Фонсеки сейчас находится на 5-м месте, и выше она уже не поднимется. В Лигу чемпионов «Рома» может пробиться, только выиграв Лигу Европы в нынешнем сезоне.



Если «Лацио» обыграет «Ювентус» в этом туре, а «Интер» — «Рому», тогда миланцы сократят отставание от лидера до трёх очков. То есть за четыре тура до конца при таком раскладе команда Конте теоретически сможет побороться за чемпионство.



Матч должен получиться напряжённым. В двух предыдущих встречах этих команд друг с другом забивалось мало голов: ничья во 2-м круге прошлого сезона — 0:0, в 1-м круге нынешнего — 1:1. Я думаю, нечто похожее мы увидим и завтра. Будет много борьбы, а большого количества голов я не жду. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше 3 за 2.05».