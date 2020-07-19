«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Алексея Андронова на матч 38-го тура Примеры

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия» в 38-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: «Севилья» победит за 1.90.
«Севилья» ни одной игры не проиграла после возобновления турнира. Она в общем-то обеспечила себе место в Лиге чемпионов. И практически вся интрига в Испании.быстро испарилась.
Правда, в случае с «Валенсией» она остаётся — есть шанс пробиться в Лигу Европы. Для «Валенсии», думаю, это важно. Там ходят разговоры о новом тренере, о том, как будет переформатироваться команда. Но если не будет спортивного результата, то будет тяжелее подбирать состав, позиционировать себя в контексте следующего сезона.
Тем не менее я всё-таки думаю, что «Севилья» дома должна выигрывать. Коэффициент хороший — 1.9. Думаю, у «Севильи» есть всё для того, чтобы красиво, хорошо и приятно завершить этот сезон».
- 19 июля 2020
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