«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Алексея Андронова на матч 38-го тура Примеры

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия» в 38-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: «Севилья» победит за 1.90.

«Севилья» ни одной игры не проиграла после возобновления турнира. Она в общем-то обеспечила себе место в Лиге чемпионов. И практически вся интрига в Испании.быстро испарилась.



Правда, в случае с «Валенсией» она остаётся — есть шанс пробиться в Лигу Европы. Для «Валенсии», думаю, это важно. Там ходят разговоры о новом тренере, о том, как будет переформатироваться команда. Но если не будет спортивного результата, то будет тяжелее подбирать состав, позиционировать себя в контексте следующего сезона.



Тем не менее я всё-таки думаю, что «Севилья» дома должна выигрывать. Коэффициент хороший — 1.9. Думаю, у «Севильи» есть всё для того, чтобы красиво, хорошо и приятно завершить этот сезон».