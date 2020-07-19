«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Валенсия».



Ставка: гол после 75:00 за 1.94, второй тайм результативнее первого за 2.19.



«В самом последнем туре испанского чемпионата на пустом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» будет принимать «Валенсию» в ситуации, когда обеим командам нужна только победа. Ничья никому ничего не даёт, ничья в этом матче стала бы провалом для «Севильи» и «Валенсии», поскольку обеим командам надо опережать конкурентов по турнирной таблице. Стоит ждать атакующую игру от хозяев поля, им надо надеяться, что «Атлетико» потеряет очки.



«Севилья» выглядит гораздо убедительнее «Валенсии», она явный фаворит. Даже несмотря на то что дисквалифицирован ключевой полузащитник Банега, мне кажется, что шансы севильцев довольно велики.



«Валенсия» вынуждена будет идти ва-банк, искать победу. Сейчас она находится на 8-м месте, а чтобы попасть в зону Лиги Европы, надо сделать шаг вперёд. «Валенсии» надо победить самой и надеяться на то, что кто-то из двух команд выше её в таблице допустит осечку – «Реал Сосьедад» или «Хетафе». Ничья практически никаких шансов «Валенсии» не оставляет. «Валенсию» сзади подпирают три команды, которые тоже надеются занять седьмую позицию – «Атлетик», «Гранада» и «Осасуна». Но если «Валенсия» выиграет, то она их всех отцепит. Но у «Валенсии» потерь ещё больше – дисквалифицирован Хауме Коста, Диакаби, и это хорошо, потому что этот защитник привозит себе столько пенальти, что без него как-то спокойнее. Пусть нет Гарая, но в нынешнем состоянии центр обороны без Диакаби сыграет лучше. Травмированы Гарай, Пиччини, Родриго – серьёзные потери. У «Валенсии» невнятная игра, но она вынуждена будет играть на победу.



Здесь логично ждать голов в концовке встречи, потому что на поле всегда будет счёт, который будет не устраивать одну из команд. Если счёт будет ничейным, то таких команд будет две. Игра на последних минутах пойдёт просто без центра поля, будет атака на атаку. Мне кажется, что шансы на голы в концовке велики. Моя ставка на этот матч – гол с 76-й по 90-ю минуты. Как вы знаете, компенсированного времени сейчас много, поэтому шансы на гол после 76-й минуты достаточно велики. Вторая ставка – тотал 2-го тайма больше 1-го».

«Севилья» — «Валенсия». Прогноз: Черышев, Силлессен и Кондогбиа не смогут спасти сезон Красно-белые не проигрывают в чемпионате Испании уже 14 туров.