«Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.16, победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.48.

«Атлетико» очень желательно набрать очки, чтобы сохранить третье место. «Реал Сосьедад» тоже мотивирован, поскольку он ведёт борьбу за сохранение своего места в зоне Лиги Европы и ему очень важно на стадионе «Ванда Метрополитано» попытаться набрать очки.



У «Атлетико» есть важные потери — дисквалифицирован Сауль, травмирован Эрмосо и, скорее всего, не сыграет Жоау Феликс. «У Сосьедада» тоже хватает потерь: Элустондо дисквалифицирован, внушительный список травмированных — Яннузай, Сангалл, Ильярраменди.



Мне кажется можно сыграть классическую для матчей «Атлетико» ставку, которую я немножко подзабыл в своих прогнозах, но которая все годы при Диего Симеоне работает довольно хорошо: второй тайм результативнее первого. В двух матчах «Атлетико» подряд вторые таймы оказывались более богатыми на голы. Первые 45 минут «Атлетико» раскачивается, выматывая соперника, а во второй тайме забивает большую часть своих голов.



Важно учитывать также, что кому-то в концовке игры придётся пойти вперёд большими силами, чтобы попытаться добиться нужного результата. В этом случае шансы на голы во втором тайме ещё больше возрастают. Я поставлю на то, что второй тайм окажется результативнее первого.



Кроме того, я порекомендую ставку на «Атлетико» со скромным коэффициентом с форой (0). На чистую победу поставить не решусь, но с форой (0) ставка представляется надёжной».