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«Эспаньол» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

«Эспаньол» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эспаньол» — «Сельта».

Ставка: победа «Сельты» в один мяч или ничья за 1.79, гол Аспаса за 2.01.

Команда Фёдора Смолова проваливает концовку чемпионата и играет с огнём. Шесть туров подряд у галисийцев не было побед, а в двух последних матчах они умудрились дважды проиграть не самым сильным командам с низкой мотивацией – «Осасуне» (1:2) и «Леванте» (2:3). В результате «Сельта» осталась одним из двух претендентов на последнюю неразыгранную путёвку в Сегунду и будет вести заочную битву с «Леганесом». При этом у двух претендентов на вылет в соперниках по последнему туру – команды с крайних полюсов турнирной таблицы: уже давно вылетевший «Эспаньол» и уже оформивший чемпионский титул «Реал Мадрид».

У «Леганеса» на одно очко меньше, по личным встречам у команд равенство, а разница мячей намного лучше у «Сельты». Это значит, что если «Леганес» проиграет мадридскому «Реалу», то он точно отправится в Сегунду. А если «Леганес» сыграет вничью, то «Сельте» нужно будет просто… не проиграть с разницей в десять голов или крупнее. То есть галисийцев может устроить счет 0:9! Но если «Леганес» всё-таки выиграет дома у абсолютно немотивированного Мадрида, то «Сельте» для спасения нужна будет только победа на стадионе «Эспаньола»!

У «Сельты» серьёзные кадровые проблемы. Очень некстати заработали дисквалификации Рафинья и Нолито. При этом травмированы Денис Суарес и Смолов, что тоже довольно плохо для «Сельты» с учётом дисквалификаций основных футболистов на их позициях.

Но у «Эспаньола» дисквалификаций ещё больше! Прошли процесс обнуления карточек ради досрочного ухода в отпуск Рауль де Томас, Дардер и Эспиноса. В итоге в заявке «Эспаньола» — масса молодёжи, включая российского защитника Романа Тугаринова, уроженца Улан-Удэ, ранее игравшего в академии «Барселоны».

«Попугаям» нечего терять, они могут и дверью хлопнуть на прощание с Примерой. А у «Сельты» смущает плохая форма команды и обилие кадровых потерь. Пожалуй, поставлю на то, что матч закончится или вничью, или минимальной победой «Сельты».

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