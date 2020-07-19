«Тоттенхэм» — «Лестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.37.



«Встречаются прямые конкуренты за одну из двух путёвок в Лигу чемпионов, на крайний случай — в Лигу Европы. Шансы у хозяев на попадание в главный клубный турнир Европы невелики, однако на остроту борьбы это никак не повлияет.



«Тоттенхэм» в случае успешного выступления в двух заключительных турах может рассчитывать на путёвку в Лигу Европы. «Лестер», если без потерь пройдёт финишный отрезок, имеет все шансы прорваться в Лигу чемпионов. Тут, как говорится, найдёт коса на камень.



Максимально мотивированы будут обе команды. В этом не приходится сомневаться. Думаю, что чаша весов чуть-чуть склоняется в сторону «Тоттенхэма». Во-первых, парни Моуриньо проводят последний матч на своем поле. Болельщиков на стадионе не будет, но достойно завершить сезон в родных стенах сам Бог велел.



Во-вторых, завершает сезон «Тоттенхэм» игрой на выезде с немотивированным соперником, коим является «Кристал Пэлас».



В-третьих, хозяева постараются взять реванш за поражение в первом круге, когда при равной игре Кейн сумел открыть счет, но «Хотспур» в итоге тот матч проиграл, пропустив два гола за 20 минут и за 5 — до финального свистка.



На мой взгляд, команда Моуриньо смотрится предпочтительнее. Безусловно, коронавирусная пауза выбила «Лестер» из колеи. Предлагаю поставить на победу «Тоттенхэма» в этом матче с коэффициентом 2.37».

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