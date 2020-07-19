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«Бешикташ» — «Фенербахче»: прогноз и ставка на дерби Стамбула в матче чемпионата Турции

«Бешикташ» — «Фенербахче»: прогноз и ставка на дерби Стамбула в матче чемпионата Турции
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Турции «Бешикташ» — «Фенербахче».

Ставка: гол после 75:00 за 1.88.

«История противостояния кроет в себе немало интересного. В шести предыдущих поединках голы непременно забивались в обе стороны. Вроде бы готовый вариант для ставки найден, да только букмекеры дают на «обе забьют» скромнейший коэффициент 1.52. Поднять его можно комбинированной ставкой «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за 1.86.

«Бешикташ» вроде бы смотрится поинтереснее, однако в восьми последних дерби добыл всего одну победу. Потому заиграем другую ставку — гол после 75:00 за 1.88. Логика такая: при любом счёте как минимум одной из команд нужно будет забивать, а потому концовка должна получиться огненной. Плюс из-за VAR судьи часто компенсируют по пять-семь минут, что повышает вероятность позднего гола».

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В шести предыдущих очных встречах непременно забивали обе команды.
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