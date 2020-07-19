«Бешикташ» — «Фенербахче»: прогноз и ставка на дерби Стамбула в матче чемпионата Турции

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Турции «Бешикташ» — «Фенербахче».
Ставка: гол после 75:00 за 1.88.
«История противостояния кроет в себе немало интересного. В шести предыдущих поединках голы непременно забивались в обе стороны. Вроде бы готовый вариант для ставки найден, да только букмекеры дают на «обе забьют» скромнейший коэффициент 1.52. Поднять его можно комбинированной ставкой «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за 1.86.
«Бешикташ» вроде бы смотрится поинтереснее, однако в восьми последних дерби добыл всего одну победу. Потому заиграем другую ставку — гол после 75:00 за 1.88. Логика такая: при любом счёте как минимум одной из команд нужно будет забивать, а потому концовка должна получиться огненной. Плюс из-за VAR судьи часто компенсируют по пять-семь минут, что повышает вероятность позднего гола».
- 19 июля 2020
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:10