«МЮ» — «Челси»: прогноз и ставка «Чемпионата» на полуфинал Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка Англии «МЮ» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Матч пройдёт на нейтральной территории — в Лондоне на стадионе «Уэмбли», и разделение на хозяев и гостей здесь условное. Тем не менее манкунианцы сейчас играют мощно. В семи матчах после паузы они наколотили аж 19 мячей при пяти пропущенных.

Стоит учесть и статистику личных встреч соперников. В десяти матчах «красные дьяволы» одержали шесть побед, а «пенсионеры» всего две. В двух случаях победители не определялись.



Впрочем, теперь лондонский клуб может взять реванш. С результативностью он тоже не испытывает проблем. В тех же семи турах получилось забить 13 мячей, но проблема с обороной — 10 пропущенных.



«Манчестер Юнайтед» заметно превосходит «Шеффилд» по уровню исполнителей, он едва ли плотно засядет у своих ворот, так что у быстроногой атаки «Челси» должна появиться возможность разбежаться. А потому ждём от соперников результативного футбола и голов в обе стороны. Проверим ставку «обе забьют» за коэффициент 1.75".