«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Реал Сосьедад» не забьёт за 2.32.

«Матрасники» чертовски хороши. После рестарта первенства они ни разу не проиграли, добыв на этом отрезке 24 очка из 30 возможных. Унести ноги удалось только «Атлетику» из Бильбао (1:1), «Барселоне» (2:2) и «Сельте» (1:1). Интерес вызывают два факта. Во-первых, шесть из семи побед добыты всухую.



Во-вторых, все три осечки состоялись на выезде. А в родных стенах «Атлетико» после выхода с карантина безупречен: четыре победы из четырёх возможных с общим счётом 7:1. Единственный гол пропущен от «Алавеса» (2:1) с пенальти на 93-й минуте, когда всё уже было понятно.



«Реал Сосьедад» заключительную часть сезона провалил: находился в топ-4, но в пяти стартовых турах после возобновления сезона набрал ровно одно очко. Потом результаты худо-бедно наладились (восемь баллов в пяти поединках), но было уже поздно. Зацепиться за Лигу чемпионов не вышло.



В минувшем туре команды оказали друг другу услугу. Баски не уступили «Севилье» (0:0), а «Атлетико» задушил «Хетафе» (2:0). Благодаря этому бело-синие поднялись на шестую строчку, которая гарантирует попадание в Лигу Европы. Сейчас у них 55 очков, у «Хетафе» — 54, а у «Валенсии» с «Гранадой» — по 53.



Вроде бы гости необычайно мотивированны, но есть проблема. В шести предыдущих гостевых встречах с АТМД они потерпели шесть поражений и забили всего однажды. На таком фоне ставить против хозяев необычайно сложно. Мы бы выбирали между двумя ставками. Рискованная — гости не забьют за 2.32. И аккуратная — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00".