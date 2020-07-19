«Леганес» — «Реал»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 38-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Леганес» — «Реал».

Ставка: гол «Леганеса» в первом тайме за 2.06.

«Оставшийся тур может иметь значение разве что для Карима Бензема. Француз имеет шанс стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании — сейчас он занимает второе место, отставая от Лионеля Месси на два мяча. Партнёры наверняка постараются помочь ему пополнить лицевой баланс, однако сам Бензема никогда не отличался эгоистичностью. Вряд ли он станет гоняться за голами в ущерб здравому смыслу, хотя точный удар Карима за 1.80 смотрится интересно.



Ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» довольно близок, лишние травмы и повреждения никому не нужны. Скорее всего, тренерский штаб гостей выставит экспериментальный состав и даст шанс паре-тройке молодых футболистов. То есть шансы у хозяев будут.



«Леганес» уже две недели ходит по краю пропасти. Лишившись права на ошибку, аутсайдер внезапно начал рвать и метать — 10 очков в четырёх турах и ни одного пропущенного мяча. 1:0 с «Эспаньолом», 0:0 с «Эйбаром», 1:0 с «Валенсией» и 2:0 с «Атлетиком» из Бильбао. На самом деле он и прежде показывал достойный футбол, но из-за нехватки исполнительского мастерства слишком часто проигрывал в один мяч.



Теперь шансы спастись стали осязаемыми. 35 очков в 37 турах, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Сельты» составляет всего один балл. Правда, хозяев устроит только победа, поскольку по личным встречам клуб из Виго имеет преимущество. Кроме того, «кельты» сразятся с худшим клубом Ла Лиги «Эспаньолом».



На заказ одолеть новоиспечённого чемпионата Испании (пусть даже на своём поле) — настоящий вызов. Ждём, что «Леганес» будет вгрызаться в каждый мяч. Однако на 1Х дают скучный коэффициент 1.64, а проверять победу хозяев слишком рискованно. Нам нравится гол «Леганеса» в первом тайме за 2.06.



Мадридцы после празднования титула наверняка будут долго раскачиваться. Аутсайдеру очки сейчас гораздо нужнее. К тому же в двух предыдущих матчах на своём поле «Леганес» не проиграл «сливочным» — 1:1 и 1:0".