«Леганес» — «Реал»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
19 июля «Леганес» и «Реал» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Леганеса» оценён букмекерами коэффициентом 2.93.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Леганес» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.
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