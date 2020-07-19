«Эспаньол» — «Сельта»: прогноз и ставка на матч 38-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Сельта».

Ставка: гол в первые 30 минут — нет за 2.27.

«Оборона у аутсайдера вполне достойная. Достаточно сказать, что в 11 предыдущих матчах они лишь дважды пропустили больше одного мяча. Проблемы с атакой, которая находится на чудовищном уровне. Строго говоря, «Эспаньол» пляшет от печки и худо-бедно ограничивает соперников, но просто не может забить.



В семи предыдущих матчах удалось отличиться ровно один раз, в гостях у «Реала Сосьедад» (1:2). В остальном — бесконечные 0:1, а также 0:2 от «Эйбара». А вот «Сельта» предельно мотивирована: после мощного отрезка она расслабилась, набрала всего три очка в шести последних турах и теперь рискует оказаться в Сегунде.



Клуб из Виго располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Леганес» на один балл. Конкуренту предстоит принимать в родных стенах лишённых всякой мотивации мадридский «Реал», при этом ничья его не устроит. В случае равенства очков «кельты» окажутся выше по дополнительным показателям (личные встречи).



От событий параллельного матча многое зависит. Если «Леганес» не сможет быстро выйти вперёд, «Сельта» вряд ли станет форсировать события. Команда явно потеряла уверенность в последние недели, а преодолеть защиту «Эспаньола» не так просто, как может показаться на первый взгляд.



Скорее всего, гости будут владеть территорией и потихоньку нагружать оборону оппонента в надежде на ошибку. Мы бы выбирали между двух вариантов — «гол в первые 30 минут — нет» за 2.27 и тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.89. В остальном линия букмекеров кажется справедливой.



Гости сильнее по составу и имеют огромное преимущество в мотивации, но играют довольно бледно, а «Эспаньол» не терпел разгромных поражений аж с октября. К тому же у гостей не будет Нолито, получившего удаление в минувшем туре. Лезть в большие форы опасно. Более-менее неплохо смотрится разве что комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.16».