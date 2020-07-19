«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 23-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.27.

«Согласно статистике личных встреч, москвичам очень не везёт в последнее время в Краснодаре. В предыдущих трёх выездах они потерпели три поражения с общим счётом 0:9. Впрочем, на этот раз у столичной команды будут шансы исправить горькую серию.



Дело в том, что «быки» лишились сразу нескольких ключевых игроков. Главный тренер клуба Мурад Мусаев сообщил, что до конца сезона им не смогут помочь ни Ари, ни, вероятно, Классон. Также в лазарете остаются Дмитрий Стоцкий и Руслан Камболов. Возможностей для ротации немного, при плотном графике это рискует сказаться.



У «Динамо» же кадровых проблем гораздо меньше. Скорее всего, мы сможем увидеть на поле всех сильнейших исполнителей группы атаки — Комличенко, Филиппа, Панченко и Жоаозиньо. В прошлом туре здорово проявили себя молодые футболисты, которые вновь могут получить шансы. К слову, за шесть туров после паузы бело-голубые забили пять мячей, а предыдущие две встречи выиграли всухую.



Любопытно также и то, что бело-голубые сравнительно неплохо играют в гостях. По набранным очкам на выезде они входят в топ-6 РПЛ. При этом за 14 выездов случилось лишь четыре поражения.



А при таких раскладах есть смысл подумать над классической ставкой Х2 за коэффициент 2.27. Альтернативный вариант — П2 с форой (+1) за коэффициент 1.72. Хозяева сейчас не впечатляют, а сыграть вторым номером бело-голубые умеют».