«Олимпиакос» — АЕК: прогноз и ставка на матч чемпионата Греции

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Греции «Олимпиакос» — АЕК.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.

«АЕК Массимо Карреры отстаёт от ПАОК на три очка и заскочит в топ-2 только при одном раскладе. Нужно кровь из носу побеждать на выезде «Олимпиакос», а также надеяться, что ПАОК на своём поле проиграет едва живому «Арису», который добыл в предыдущих восьми поединках всего одну победу. Почти наверняка придётся довольствоваться бронзой и Лигой Европы, однако итальянский специалист всё равно заслуживает самых тёплых слов в свой адрес.



Следует учитывать несколько важных факторов. Первый — «Олимпиакосу» уже давно ничего не нужно, из-за чего результаты чуть-чуть просели. Семь очков в четырёх последних турах, по меркам национального гегемона это немного. При этом уровень состава у клуба из Пирея гораздо выше, чем у любого из конкурентов.



Второй — уже через неделю соперники сойдутся в финале Кубка Греции. Каррера получит шанс выиграть первый трофей с АЕК, а «Олимпиакос» — оформить золотой дубль. Та игра, конечно, будет иметь куда более весомое значение. Вряд ли обе стороны лишний раз захотят светить карты.



Хозяева играют в своё удовольствие, а гости вряд ли всерьёз рассчитывают на домашнее поражение мотивированного ПАОК от скромного «Ариса». Скорее всего, пара-тройка футболистов основного состава получит дополнительный отдых. Ну и третье — в последнее время перевес красно-белых в противостоянии не вызывает сомнений. Три победы и две ничьи в пяти предыдущих поединках, а на своём поле «Оли» с запасом выиграл оба поединка — 2:0 и 4:1. Что интересно, в обоих случаях забивал гвинеец Мохамед Камара.



Подобрать ставку сложно из-за непонятного статуса встречи и очевидных проблем с мотивацией. Скорее всего, команды не станут выкладываться перед финалом Кубка Греции. Выбрал бы между тоталом меньше 2.5 мяча за 1.95 и победой АЕК с форой (+1) за 1.78»,