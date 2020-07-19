«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Егора Титова на полуфинал Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в полуфинале Кубка Англии сезона-2019/2020.

Ставка: ИТБ 1.5 мяча «МЮ» за 2.28.

«Второй полуфинал Кубка Англии по хронологии. Фаворитом, наверное, можно назвать «Манчестер Юнайтед». После возобновления сезона выглядит здорово, показывает яркую игру, много забивает. Вернулся в гонку за место в Лиге чемпионов, в которой также находятся «Челси» и «Лестер». Но сейчас есть шанс еще и за трофей побороться, что лишним не будет.



«Челси» выглядит не так мощно и уверенно. И это и не удивляет, учитывая, что лондонцы не обладают таким богатым составом, как многие конкуренты. Этим летом только «Челси» сможет усилиться, уже ряд сделок практически готовы. Но пока «Челси» сложно. Без глубины состава трудно быть стабильным.



В этом матче, мне кажется, результативность будет на уровне. «МЮ» сейчас играет в открытой манере, смело. Про «Челси» тоже не скажешь, что команда любит закрываться. Она может поддержать футбол на встречных курсах. Но на данном этапе «Манчестер» обладает большим арсеналом в группе атаки. Там любой может что-то придумать, исполнить. На мой взгляд, «МЮ» минимум два мяча в этой встрече организует».