«Эспаньол» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч 38-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Сельта».

Ставка: победа «Сельты» за 1.75.

«В борьбе за выживание все предельно ясно. «Сельта» играет на выезде и должна выиграть. «Эспаньол» вылетел, но может потянуть за собой команду Оскара Гарсии. «Сельта» поставила себя в незавидное положение. Недавно казалось, что «Сельта» обеспечила себе место в Примере, но в последних матчах была неудачная серия. После успеха в матче с «Реалом Сосьедад» казалось, что «Сельта» точно остается, потом была ничья с «Барселоной». Но после этого последовали проигрыши в матчах с «Мальоркой» (1:5), с немотивированными «Осасуной» и «Леванте».



В последнем туре «Сельта» играет с «Эспаньолом». У хозяев не будет половины состава. Не будет основного голкипера Диего Лопеса, Дардера, Кальери, Эспиносы, Феррейры, Рауль де Томас дисквалифицирован. Все складывается в пользу «Сельты». Да, не будет Рафиньи. Проблемы с Нолито — он дисквалифицирован. Не будет и Федора Смолова. Но главное — есть Яго Аспас, Санти Мина. И «Сельта» понимает: если выиграет, то не будет ни от кого зависеть.



Если уж и здесь «Сельта» обделается, пусть играет в Сегунде. Поставлю на чистую победу «Сельты» за 1,75. Удивлюсь, если не обыграет немотивированный, бросивший играть «Эспаньол».