«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча за 1.75.

«Перенесенный матч чемпионата России. «Краснодар» встречается с «Динамо» на юге России. Там сейчас +35, тяжело, дышать нечем. Мусаев жалуется на график. «Динамо» забивает только с пенальти в последних турах. Были одержаны сухие победы в матчах с «Уфой» и «Крыльями». Но тяжелыми были встречи, особенно в Уфе. По большому счету, «Динамо» соперника не переигрывало. Повезло, что рукой сыграл футболист хозяев и динамовцы реализовали пенальти.



«Краснодар» — команда другого уровня. Но «Динамо» очень неудачно играет в Краснодаре, особенно на новом стадионе. В прошлом году «Краснодар» выиграл — 3:0, до этого — 2:0. На «Кубани» «Краснодар» побеждал — 4:0. В последний раз в августе 2014-го динамовцы обыгрывали «Краснодар» на выезде на стадионе «Кубань», забили Вальбуэна и Нобоа.



«Краснодар» опустошен результатом дерби «Локомотив» — ЦСКА. Ничья оставляла хороший шанс напрямую пробиться на групповой этап Лиги чемпионов. Но можно попробовать пробиться и через квалификацию. Нужно удержать третье место. ЦСКА не так далеко находится. В последнем туре «Краснодару» играть с немотивированным «Ахматом». А «Динамо», претендующее на место в еврокубках, в последнем туре дома играет с уже вылетевшим «Оренбургом». Именно там динамовцы и должны будут решить задачу сезона.



Здесь же «Краснодар» выглядит помощнее и минимум два мяча забьет. Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 мяча» за 1,75».