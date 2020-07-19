«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия» в 38-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

«Где жду голы, так это в матче «Севильи» и «Валенсии». «Севилья» пока четвёртая. Не так много шансов у неё обойти «Атлетико» в турнирной таблице. Но задача на сезон решена: команда завоевала место в Лиге чемпионов. Плюс «Севилья» сыграет ещё в Лиге Европы в этом сезоне, ей предстоит матч с «Ромой».



«Севилья» удачно играет в последние месяцы. 14 матчей подряд она не проигрывает. И вроде бы она хочет громко, качественно закончить чемпионат на «Рамон Санчес Писхуан».



«Валенсии» кровь из носу надо побеждать. Надо лезть вперёд, надо лезть под кожу. «Валенсия» на 8-м месте, но при удачных раскладах (потере очков «Сосьедадом» и «Хетафе») может зацепиться за Лигу Европы. «Валенсии», хочешь не хочешь, надо рисковать, несмотря на травму Родриго и дисквалификации Дьякаби, Хауме Косты. Есть проблемы ещё и у Гайя. Но в последнем туре «Валенсия» всё-таки выиграла у «Эспаньола» (1:0). В этой игре для Воро Гонсалеса и его «Валенсии» всё решается.



В последних матчах «Севилья» играет на ноль. Ничего не пропустили от «Реала Сосьедад», не пропустили от «Мальорки». Вообще, за последние пять встреч «Севилья» пропустила только от Бильбао. Но здесь «Валенсии» очень надо. Думаю, обмен забитыми мячами будет. У «Валенсии» в обороне есть большие проблемы. Поэтому за 1.66 — «обе забьют». Ну а ничья в данном случае никого не устроит. В концовке кто-то будет действовать авантюрнее, будет рисковать, играть на победу. Поэтому я бы ещё и усилился — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.0».