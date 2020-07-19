«Эспаньол» — «Сельта»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
19 июля «Эспаньол» и «Сельта» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 5.85.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Эспаньол» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 19 июля 2020
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
Партнерский контент