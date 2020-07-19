«Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Борнмута» за 2.34.
«Команды с разной мотивацией. „Борнмут“ бьется и цепляется, чтобы сохранить прописку в английской Премьер-лиге. „Борнмут“ совсем недавно смог переиграть „Лестер“, но затем проиграл „Манчестер Сити“. Однако кто в этом сезоне не проигрывал команде Пепа Гвардиолы.
У „Саутгемптона“ намного меньше проблем. Решился вопрос сохранения места в АПЛ, Чемпионшип не грозит. На первый план в этом матче может выйти турнирная мотивация команд.
На мой взгляд, будет два ключевых фактора. Первый — мотивация „Борнмута“. Второй — у „Борнмута“ было чуть больше времени для подготовки к матчу и немного больше отдыха. Мой прогноз совершенно конкретный — победа „Борнмута“ с коэффициентом 2.34».
- 19 июля 2020
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