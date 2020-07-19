«Зенит» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на полуфинальный матч Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.53.

«Наверное, очевидна ставка на „Зенит“. Но постараюсь ее избежать. Очень велик стимул для „Спартака“ во всех отношениях. Многие считают несправедливым, что матч будет в Санкт-Петербурге. „Спартак“ вообще недоволен ситуацией, которая складывается вокруг клуба.



У „Спартака“ это единственная возможность попасть в еврокубки, потому что в чемпионате положение сомнительное. Все ставит на кон московский „Спартак“, и это играет за красно-белых.



Обе команды готовятся основательно. Одержали крупные победы. „Спартак“ разгромил „Ахмат“ — 3:0. Оговорюсь, соперник выглядел не очень этой встрече. „Зенит“ спокойно обыграл „Оренбург“ — 4:1, дав отдохнуть своим лидерам. Во всем видна подготовка к матчу со „Спартаком“.



„Зенит“ склонен пропускать даже в выигранных матчах, как, например, с „Оренбургом“. Травмировался Лунев. Кержаков — вполне нормальная замена, а кто-то считает его даже более подходящим вариантом в качестве основного вратаря.



У „Спартака“ небезгрешная оборона. Порой думаешь, что защитники играют лучше в атаке, чем в штрафной. Это говорит о том, что будут забитые мячи с обеих сторон. На это можно поставить, но мой прогноз — о другом.



У „Зенита“ мощная атака — Дзюба, Малком, Азмун. Однако Соболев и Ларссон вполне могут ответить. А если свою игру наконец-то найдет Бакаев, это будет серьезно. С таким хорошим настроением „Зенит“ играет дома на глазах болельщиков в ранге чемпиона.



Что случится в этом матче? Мой прогноз на матч „Зенит“ — «Спартак» — «Спартак» в основное время не проиграет с коэффициентом 2.53".