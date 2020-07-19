«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч РПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: «Краснодар» победит + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.

«Очень интересная игра, потому что она сильно влияет на положение в турнирной таблице, как бы ни закончилась. „Краснодар“ на пять очков отстаёт от „Локомотива“, но мечтает о прямой путёвке в Лигу чемпионов. Краснодарцы на два очка опережают ЦСКА и ещё могут вообще остаться без Лиги чемпионов. „Динамо“ борется за потенциальное место в Лиге Европы. Московский клуб всего на одно очко опережает тульский „Арсенал“ и „Уфу“. Борьба здесь тоже довольно серьёзная.



«Краснодар» с точки зрения результатов играет нестабильно. Были и нулевая ничья с «Крыльями Советов», и поражение от казанского «Рубина». У «Динамо» были поражения, но затем случились и победы над «Крыльями Советов» и «Уфой».



Помним, что у «Динамо» было на день меньше отдыха. Ещё «Краснодар» будет играть на своём поле. К тому же краснодарцам пора бы уже набрать три очка. Думаю, что нас ждёт не самая результативная игра. Предлагаю вариант комбинированной ставки — победа «Краснодара» + тотал меньше 4.5 гола".